Ayodhya News: जानलेवा हमले में दोषी दो सगे भाइयों को साढ़े नौ साल की सजा

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अभियोजन के अनुसार, खंडासा थाना क्षेत्र के कोटिया गांव में सात जून 2013 की सुबह सियाराम के पुत्र अखिलेश और राजिंदर तथा रामपाल के पुत्र लल्लन और गंगाराम, कलक राम यादव के घर के सामने कूड़ा डाल रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और फरसे से हमला कर दिया। इसमें कलक राम और उनके पुत्र राम बहादुर व शिव बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। कलक राम के हाथ की हड्डी टूट गई थी।मामले में खंडासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान जानलेवा हमला और हड्डी तोड़ने से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। अखिलेश और राजिंदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, बाद में उन्हें जमानत मिल गई।सुनवाई के दौरान आरोपी गंगाराम की नौ जुलाई 2018 और लल्लन की छह फरवरी 2020 को मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को जानलेवा हमले में पांच साल, हड्डी तोड़ने में दो साल, धारदार हथियार से हमला करने और गाली-गलौज में एक-एक साल तथा मारपीट में छह माह की कैद सुनाई। विभिन्न अपराधों में दोनों पर कुल 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।