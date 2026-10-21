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Ayodhya News: आज अयोध्या पहुंचेंगी ट्रस्टी निर्मला यादव

Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
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Trustee Nirmala Yadav will reach Ayodhya today
अयोध्या। राम मंदिर की ट्रस्टी डॉक्टर निर्मला यादव शुक्रवार को शिकोहाबाद से अयोध्या पहुंचेगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 26 अक्तूबर को राम मंदिर परिसर के वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जयंती मनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
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कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के संतों व विशिष्टजनों को भी आमंत्रित करने की योजना है।इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर निर्मला यादव को ही सौँपी गई है। निर्मला बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगी। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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