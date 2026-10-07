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Ayodhya News: चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव को नहीं मिली जमानत

Wed, 07 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 07 Oct 2026 12:36 AM IST
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Tinnu Yadav, accused of stealing temple offerings, denied bail.
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में 105 दिनों से जेल में निरुद्ध आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और जमानत पर रिहा किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसके चलते अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। आरोपी की ओर से 28 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर अदालत ने थाना से आख्या तलब की थी।
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सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध आरोपी सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा की अदालत में आरोपी और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
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