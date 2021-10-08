फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The Ram Mandir can be viewed at the International Ramkatha Museum

Ayodhya News: अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होंगे राम मंदिर के दर्शन

Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
The Ram Mandir can be viewed at the International Ramkatha Museum
अयोध्या। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालु रामकथा संग्रहालय में भी राम मंदिर परिसर का आभासी भ्रमण कर सकेंगे। इसके लिए संग्रहालय में विशेष इमर्सिव गैलरी विकसित करने की योजना है। आधुनिक तकनीक से तैयार इस गैलरी में श्रद्धालुओं को रामलला, राम परिवार और परिसर स्थित अन्य मंदिरों के आभासी दर्शन कराने की तैयारी है।
विज्ञापन

करीब 15 मिनट के इस अनुभव में श्रद्धालु कुबेर टीला से लेकर राम मंदिर के परकोटे तक का दृश्यात्मक भ्रमण कर सकेंगे। इसके लिए थ्री-डी तकनीक के माध्यम से मंदिर परिसर के दृश्यों को गहराई और त्रिआयामी प्रभाव के साथ प्रस्तुत करने की योजना है। गैलरी का प्रमुख आकर्षण रामलला के दर्शन होंगे। श्रद्धालु गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ राम परिवार और परिसर के अन्य मंदिरों को भी आभासी रूप में देख सकेंगे।
विज्ञापन


कुबेर टीला से शुरू होगा आभासी सफर
प्रस्तावित गैलरी में श्रद्धालुओं को राम मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों का दृश्यात्मक परिचय कराने की योजना है। इसकी शुरुआत कुबेर टीला से हो सकती है। यहां से आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु राम मंदिर परिसर और उसके परकोटे का आभासी भ्रमण करेंगे। परकोटे की परिक्रमा के दौरान मंदिर की भव्य संरचना, वास्तुशिल्प और परिसर में स्थित विभिन्न मंदिरों को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा। इस तरह श्रद्धालु एक ही स्थान पर बैठे-बैठे मंदिर परिसर के अलग-अलग हिस्सों का भ्रमण कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


संग्रहालय की इस विशेष गैलरी को आधुनिक दृश्य-श्रव्य तकनीक से विकसित किया जाएगा। इसमें इमर्सिव विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य केवल राम मंदिर की तस्वीरें या वीडियो दिखाना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के भीतर भ्रमण करने जैसा अनुभव कराना है। इस माध्यम से वे मंदिर की भव्यता, स्थापत्य और धार्मिक महत्व को करीब से महसूस कर सकेंगे।
नृपेंद्र मिश्र, अध्यक्ष, राम मंदिर निर्माण समिति
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed