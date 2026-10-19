Ayodhya News: जीआईसी से आज निकलेगी दुर्गा विसर्जन शोभायात्रा

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समिति की कार्यसमिति की बैठक में शोभायात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समिति का हर कार्यकर्ता शोभायात्रा को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक से पहले समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पूजा पंडालों और राजकीय इंटर कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर दिनेश, पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणि पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।केंद्रीय समिति के जिला संयोजक गगन जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को अपने-अपने ड्यूटी चार्ट के अनुसार जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। राजकीय इंटर कॉलेज में रात के समय प्रतिमाओं को टोकन देने का कार्य अतुल सिंह, गगन जायसवाल और जनार्दन पांडेय के नेतृत्व में होगा। सुबह प्रतिमाओं को परिसर से निकालने की जिम्मेदारी जेएन चतुर्वेदी, तारकेश्वर शर्मा और केशव बिगुलर की देखरेख में निभाई जाएगी।विसर्जन घाट पर शक्तिवाहिनी की कार्यकर्ता प्रतिमाओं के विसर्जन में सहयोग करेंगी। वहीं, भंडारे में प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी रोहित अग्रवाल, अंकुश गुप्ता और विवेक साहू के नेतृत्व में महिला शक्ति वाहिनी संभालेगी।