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Ayodhya News: भाजपा-सपा एक दूसरे को दूध पिलाकर करते हैं मजबूत

Mon, 05 Oct 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 05 Oct 2026 11:54 PM IST
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The BJP and SP strengthen each other
25 -बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते बसपा नेता दिलीप विमल -संगठन
तारुन। बसपा के अयोध्या मंडल मुख्य जोन प्रभारी दिलीप कुमार विमल ने भाजपा और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों दल एक-दूसरे को मजबूत करने का काम करते हैं। दोनों के बीच रात में मिलना-जुलना भी जगजाहिर है। बहुजन समाज के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेश से भाजपा को बसपा ही हटा सकती है।
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यादवपुर सरैया में बसपा सेक्टर नंसा की कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने कहा कि बसपा शासनकाल में पिछड़ों और दलितों के हित में दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गईं। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन योजनाओं को बंद कर दिया। अब भाजपा भी सपा के पदचिह्नों पर चल रही है। विमल ने बसपा के नीले झंडे के नाम पर राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा, जो भाजपा, सपा और कांग्रेस से अथाह धन लेकर बसपा को कमजोर करने में लगे हैं।
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बैठक में गोसाईंगंज विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र कुमार गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार भारती, पवन कुमार मिश्र, सेक्टर अध्यक्ष रामबचन, बंशराज, अजय प्रजापति, द्वारिका प्रसाद, सितारे हिंद, चंद्र प्रकाश, माधवराव और राकेश कुमार मौजूद रहे।
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