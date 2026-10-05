Ayodhya News: भाजपा-सपा एक दूसरे को दूध पिलाकर करते हैं मजबूत

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यादवपुर सरैया में बसपा सेक्टर नंसा की कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने कहा कि बसपा शासनकाल में पिछड़ों और दलितों के हित में दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गईं। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन योजनाओं को बंद कर दिया। अब भाजपा भी सपा के पदचिह्नों पर चल रही है। विमल ने बसपा के नीले झंडे के नाम पर राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा, जो भाजपा, सपा और कांग्रेस से अथाह धन लेकर बसपा को कमजोर करने में लगे हैं।बैठक में गोसाईंगंज विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र कुमार गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार भारती, पवन कुमार मिश्र, सेक्टर अध्यक्ष रामबचन, बंशराज, अजय प्रजापति, द्वारिका प्रसाद, सितारे हिंद, चंद्र प्रकाश, माधवराव और राकेश कुमार मौजूद रहे।