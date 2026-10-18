Ayodhya News: अंडर-19 बालक वर्ग में अयोध्या मंडल की टीम बनी चैंपियन

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अयोध्या। गोरखपुर में 13 से 17 अक्तूबर तक आयोजित विद्यालयी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल की टीम ने अंडर-19 बालक वर्ग में पहला स्थान हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता में मंडल के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीम में अयोध्या के साथ अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर के विद्यालयों के खिलाड़ी शामिल रहे। चयन सूची के अनुसार, टीम में अंश मलिक, अभिषेक सिंह, आकाश कुमार, अमित यादव, मयूर, रामू, अभिनय, आशीष यादव, मधुसूदन मिश्रा, अमन कुमार गौतम, मोहित शर्मा, तरुण गौर और अविनाश पांडेय शामिल रहे। टीम के खिलाड़ी कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थी हैं। टीम मैनेजर अजय तिवारी और कोच संजय पाल रहे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश की स्कूल टीम के चयनकर्ता के रूप में उपेंद्र कुमार शुक्ला और राकेश मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाद