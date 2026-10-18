फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The Ayodhya division team emerged as champions in the Under-19 boys' category

Ayodhya News: अंडर-19 बालक वर्ग में अयोध्या मंडल की टीम बनी चैंपियन

Sun, 18 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 18 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
The Ayodhya division team emerged as champions in the Under-19 boys' category
40-गोरखपुर में ट्राफी के साथ मौजूद अयोध्या मंडल की टीम।-स्वयं
अयोध्या। गोरखपुर में 13 से 17 अक्तूबर तक आयोजित विद्यालयी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल की टीम ने अंडर-19 बालक वर्ग में पहला स्थान हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता में मंडल के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीम में अयोध्या के साथ अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर के विद्यालयों के खिलाड़ी शामिल रहे। चयन सूची के अनुसार, टीम में अंश मलिक, अभिषेक सिंह, आकाश कुमार, अमित यादव, मयूर, रामू, अभिनय, आशीष यादव, मधुसूदन मिश्रा, अमन कुमार गौतम, मोहित शर्मा, तरुण गौर और अविनाश पांडेय शामिल रहे। टीम के खिलाड़ी कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थी हैं। टीम मैनेजर अजय तिवारी और कोच संजय पाल रहे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश की स्कूल टीम के चयनकर्ता के रूप में उपेंद्र कुमार शुक्ला और राकेश मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed