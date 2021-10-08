फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   State-level athletics and hockey competitions in November

Ayodhya News: प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स और हॉकी प्रतियोगिताएं नवंबर में

Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
State-level athletics and hockey competitions in November
अयोध्या। खेल के क्षेत्र में अयोध्या को एक बार फिर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर मिलेगा। नवंबर में डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स और हॉकी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिताओं से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेश भर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन

प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर खेल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खिलाड़ियों के ठहरने, खेल मैदान की व्यवस्था और प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन पर ध्यान दिया जा रहा है। एथलेटिक्स में खिलाड़ी अपनी गति, शारीरिक क्षमता और दमखम का प्रदर्शन करेंगे, जबकि हॉकी में विभिन्न मंडलों की टीमें मुकाबलों के जरिये अपनी श्रेष्ठता साबित करने उतरेंगी।
विज्ञापन

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने बताया कि नवंबर में डाभासेमर स्टेडियम में दोनों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed