Ayodhya News: 20 लाख की धोखाधड़ी में सपा नेता गिरफ्तार

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कानपुर नगर के ककवन क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी गौरव वाजपेयी के मुताबिक, जनवरी 2025 में उनके परिचित राहुल मिश्रा ने उन्हें अयोध्या में जमीन के कारोबार में निवेश करने का सुझाव दिया था। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को गौरव, राहुल के साथ पूराकलंदर क्षेत्र के सरियांवा स्थित राजा मान सिंह के फार्म हाउस पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राजा मान सिंह के अलावा अरुण पांडेय उर्फ भरत, गौरव सिंह और अंजनी सिंह से हुई।शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें रायबरेली रोड पर रानी बाजार की ओर हाईवे से सटा एक प्लॉट दिखाया गया। दस बिस्वा जमीन का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ। गौरव के अनुसार, उन्होंने पहले ढाई लाख रुपये दिए। इसके बाद 27 फरवरी को अपने दोस्तों कौशिक शुक्ला और विजय कुमार की मौजूदगी में शेष 17.5 लाख रुपये भी सौंप दिए।आरोप है कि अगले दिन रजिस्ट्री कराने की बात कहने के बावजूद संबंधित लोग रजिस्ट्री कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बाद फार्म हाउस पहुंचने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। गौरव के मुताबिक, सौदे के दौरान दिखाई गई खतौनी की ऑनलाइन जांच कराने पर संबंधित जमीन सरियांवा निवासी शिव कुमार के नाम दर्ज मिली।पुलिस के अनुसार, राजा मान सिंह के खिलाफ अब तक करीब 40 मामले दर्ज हैं। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले में खतौनी की वास्तविकता, रुपये के लेनदेन और सभी नामजद व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।