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जूडो के पुरुष वर्ग में विनोद कुमार, विकास कुमार, सौरभ यादव, ऋषभ तिवारी, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इमरान, उत्कर्ष कुमार और साथ का चयन किया गया। वहीं, महिला वर्ग में अनामिका मिश्रा, शिवानी पाल, सुसुम, महिमा, शशिकला, सीलम, मान्य वर्मा और रिमझिम शुक्ला को चुना गया। चयनित खिलाड़ी नौ से 11 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।जूनियर बालक हॉकी टीम में अयोध्या से शुभंकर, प्रदीप, आदित्य, कृष्णा और आलोक, अंबेडकरनगर से अर्जुन, विनोद और शिव, अमेठी से आकाश चौहान और अखिलेश, सुल्तानपुर से आयुष विश्वकर्मा, अदनान अहमद और वीरू तथा बाराबंकी से दिव्यांशु यादव, अमित कुमार और आर्यन रस्तोगी का चयन किया गया है। यह टीम एक से छह दिसंबर तक झांसी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता की तैयारी में जुटने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं।