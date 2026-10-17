फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Secretary General, along with the CEO, reviewed the progress of the construction work

Ayodhya News: महासचिव ने सीईओ के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति देखी

Sat, 17 Oct 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 17 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Secretary General, along with the CEO, reviewed the progress of the construction work
सप्तमंडपम परिसर में पौधरोपण के दौरान मौजूद गोविंद देव गिरि।
अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में पहली बार राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्र भी शामिल हुए। बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन पर भी चर्चा हुई। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक सीईओ जितेंद्र मिश्र ने बैठक में कई सुझाव दिए। उनके सभी सुझाव उचित लगे और माने गए। बैठक में उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि निर्माण समिति की बैठक में किन-किन स्तरों पर समीक्षा होती है।
विज्ञापन

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सीईओ ने सुझाव दिया कि जिन एजेंसियों को निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम धनराशि दी गई है, उन्हें समय से उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यदि अग्रिम धनराशि का समय से उपयोग नहीं होता है और उस पर ब्याज अर्जित होता है, तो यह ब्याज ट्रस्ट को मिलना चाहिए। उन्होंने कई सुझाव दिए। बैठक में उनके दिए गए सुझावों को उचित मानते हुए स्वीकार किया गया।
विज्ञापन

शनिवार को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरि ने सीईओ जितेंद्र मिश्र, ट्रस्टी डॉक्टर कृष्ण मोहन, सचिव जगदीश आफले के साथ मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। ऑडिटोरियम, जगद्गुरू मध्यवाचार्य द्वार, ट्रस्ट कार्यालय समेत सभी निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति देखी और कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। नवरात्र के अवसर पर सप्तमंडपम परिसर में महासचिव ने पौधे भी लगाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed