Ayodhya News: अयोध्या में ही तैयार होंगे रामलला के वस्त्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वस्त्रों की सिलाई की जिम्मेदारी पहाड़ी टेलर्स को देने पर बात हो चुकी है। ये पहले भी रामलला के वस्त्र तैयार करते रहे हैं। नई व्यवस्था को इसी नवरात्र के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। हालांकि, तारीख अभी तय नहीं हुई है।प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के वस्त्र दिल्ली में तैयार होते थे। प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष त्रिपाठी इन्हें तैयार करते थे और इसके बाद वस्त्र अयोध्या पहुंचाए जाते थे। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव के बाद अब इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया।अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों और राम मंदिर की धार्मिक समिति ने अयोध्या में ही रामलला के वस्त्रों की सिलाई कराने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य रामलला की नियमित सेवा के लिए वस्त्रों की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करना और व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाना है। कपड़ों की खेप पहुंचने के बाद सातों दिन के वस्त्रों की सिलाई की जाएगी।दीपोत्सव पर रत्न जड़ित विशेष वस्त्र धारण करेंगे रामलला: अयोध्या। दीपोत्सव पर रामलला रत्न जड़ित विशेष वस्त्र धारण करेंगे। दीपोत्सव की भव्यता और धार्मिक महत्ता के अनुरूप रामलला के लिए यह खास परिधान तैयार किया जाएगा। बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित वस्त्र में रामलला की दिव्य छवि आकर्षण का केंद्र बनेगी। विशेष वस्त्र के साथ रामलला का मनोहारी शृंगार किया जाएगा। (संवाद)