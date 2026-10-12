फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ram Mandir Trust meeting now on the 15th

Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 15 को

Mon, 12 Oct 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Ram Mandir Trust meeting now on the 15th
अयोध्या। राम मंदिर में आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर होने वाली श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अब 15 अक्तूबर को होगी। पहले यह बैठक 11 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। अब ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है।
विज्ञापन

बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष सहित ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी और धार्मिक समिति के सदस्य शामिल होंगे। इसमें दीपोत्सव की तैयारियों के साथ राम मंदिर परिसर की भव्य सजावट और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
विज्ञापन

राम मंदिर में इस बार दीपोत्सव पर करीब डेढ़ लाख दीप जलाने की तैयारी है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ ही दीपोत्सव को भव्य स्वरूप देने की योजना बनाई जा रही है। बैठक में दीप प्रज्ज्वलन की व्यवस्था, सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों समेत तैयारियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद दीपोत्सव को लेकर आगे की कार्ययोजना तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed