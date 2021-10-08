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Ayodhya News: मूर्ति विसर्जन से पहले पंडाल क्षतिग्रस्त

Thu, 22 Oct 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 22 Oct 2026 12:07 AM IST
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Pandal damaged before idol immersion
सोहावल। रौनाही के मंगलसी में मंगलवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से पहले ट्रॉली की टक्कर से आदर्श पूजा समिति का पंडाल क्षतिग्रस्त हो गया। पंडाल का पर्दा फट गया और कुछ कुर्सियां टूट गईं। इससे पूजा समिति के लोगों और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के नेताओं और पूजा समिति के सदस्यों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रतिमा विसर्जन नहीं करने का फैसला किया।
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सूचना पर थाना प्रभारी रतन कुमार शर्मा और नायब तहसीलदार रेशु जैन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद पूजा समिति के लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए तैयार हुए।
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