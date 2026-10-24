Ayodhya News: दीपोत्सव में होंगी चित्रकला व रील मेकिंग प्रतियोगिताएं

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इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से कला प्रेमी रामनगरी की परंपराओं, प्रमुख स्थलों और विकास कार्यों को अपने अंदाज में प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आयु वर्ग के लोग इनमें हिस्सा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं युवाओं को अयोध्या के बदलते स्वरूप और सनातन संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करेंगी।अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात ने कहा कि ये प्रतियोगिताएं जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ेंगी। चित्रकला प्रतियोगिता की थीम ''कला के माध्यम से अयोध्या का उत्सव'' है, जबकि रील मेकिंग प्रतियोगिता की थीम ''नए रूप में अयोध्या'' रखी गई है। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को जलरंग माध्यम से मौलिक पेंटिंग बनानी होगी। प्रतिभागी क्यूआर कोड स्कैन करके या दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।