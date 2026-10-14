Ayodhya News: स्कूलों में बंदी के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं

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रुदौली में करीब 220, तारुन में 168 और अमानीगंज में 193 परिषदीय विद्यालयों में उस दिन कक्षाएं नहीं चली थीं। इन तीन क्षेत्रों के आंकड़े ही कुल 581 विद्यालयों तक पहुंचते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी विद्यालय बंद रहने की जानकारी सामने आई थी, जबकि कुछ विद्यालयों में नियमित पढ़ाई हुई।अवकाश तालिका का दिया जा रहा हवालाविद्यालय बंद रखने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अवकाश तालिका का हवाला दिया जा रहा है। तालिका में पितृ विसर्जन का अवकाश शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए देय बताया गया था, लेकिन विद्यालय बंद रखने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं था। इसके बावजूद कई विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हुई।जवाब के बाद होगी कार्रवाईबीएसए लालचंद्र ने शनिवार को कहा था कि विद्यालय बंद करने के संबंध में विभाग की ओर से कोई अलग आदेश जारी नहीं किया गया था। उन्होंने संबंधित प्रधानाध्यापकों से जवाब लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार, कुछ शिक्षक अवकाश तालिका का हवाला दे रहे हैं। वहीं, बीएसए का कहना है कि विद्यालयों की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। पढ़ाई कराने और विद्यालय बंद रहने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।विद्यालयों की स्थिति की जानकारी एकत्र कराई जा रही है। किन विद्यालयों में पढ़ाई हुई और कौन-कौन से विद्यालय बंद थे, इसकी संख्या सामने आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।लालचंद्र, बीएसए