Ayodhya News: दीपोत्सव पर एलईडी लाइटों से जगमग होंगे मठ-मंदिर

विज्ञापन

दीपोत्सव पर धार्मिक स्थलों के साथ प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों को भी सजाने पर जोर दिया जा रहा है। मंदिरों पर रंग-बिरंगी एलईडी लाइटें लगने से श्रद्धालुओं को आकर्षक दृश्य देखने को मिलेगा। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि 50 से अधिक मंदिरों को एलईडी लाइटों से रोशन करने की योजना है। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि सभी मठ-मंदिरों के व्यवस्थापकों और महंतों से अपील की जा रही है कि वे दीपोत्सव पर अपने मठ, मंदिर और आश्रम को दीपों से सजाएं। इस बार प्रशासन की ओर से दीप आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी।चौक-चौराहों को सजाएंगे व्यापारीदीपोत्सव पर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और बाजारों को भी आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि अयोध्याधाम के सभी चौक-चौराहों को विद्युत सजावट से रोशन किया जाएगा। इसके अलावा व्यापारी दीपोत्सव के दिन अपने-अपने घरों पर रंगोली बनाएंगे और दीप जलाएंगे। व्यापारियों की इस पहल से बाजारों के साथ आवासीय क्षेत्रों में भी दीपोत्सव की रौनक बढ़ेगी।