Ayodhya News: विवाहिता पर चाकू से हमला, रिपोर्ट दर्ज

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छह माह बाद ही बाबा दीन मारने-पीटने लगा था। तीन साल तक अत्याचार सहने के बाद उसने अपने माता-पिता को बताया। पांच मई को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के सामने सुलह समझौता हो गया था। विज्ञापन

मंगलवार को भी उसने चाकू से हमला किया, जिससे उसकी अंगुली और कंधे पर चोट लगी है। रुदौली कोतवाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

छह माह बाद ही बाबा दीन मारने-पीटने लगा था। तीन साल तक अत्याचार सहने के बाद उसने अपने माता-पिता को बताया। पांच मई को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के सामने सुलह समझौता हो गया था।मंगलवार को भी उसने चाकू से हमला किया, जिससे उसकी अंगुली और कंधे पर चोट लगी है। रुदौली कोतवाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

शुजागंज। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल प्रिया (25) पर उसके पति बाबा दीन ने चाकू से हमला कर दिया। यह घटना मंगलवार को शुजागंज बाजार में हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। घायल प्रिया ने बताया कि 2023 में इनायतनगर के गुरौली निवासी बाबा दीन से शादी हुई।