Ayodhya News: करंट लगने से मजदूर की मौत

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मंगलवार शाम करंट की चपेट में आने के बाद कंपनी के कर्मचारी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली ले गए। वहां डॉक्टरों ने मन्ना को मृत घोषित कर दिया। पटरंगा थानाध्यक्ष शशिकांत यादव ने बताया कि करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई थी। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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रुदौली। पटरंगा क्षेत्र स्थित एक कंपनी में मंगलवार शाम रहस्यमय हालात में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। बीकापुर के शेरपुर निवासी मन्ना शर्मा (21) पिछले तीन माह से कंपनी में काम कर रहे थे।