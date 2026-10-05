Ayodhya News: जल निगम की खोदाई से दुर्गापूजा पर संकट, समितियों में नाराजगी
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 05 Oct 2026 11:46 PM IST
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अयोध्या। केंद्रीय दुर्गापूजा एवं रामलीला समन्वय समिति और नगर की दुर्गापूजा समितियां जल निगम की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। सीवर लाइन के लिए शहर के मुख्य मार्गों और गलियों में की गई खोदाई से आवागमन प्रभावित हो रहा है। 11 अक्तूबर से दुर्गापूजा शुरू होनी है, लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति से आयोजन में भी परेशानी की आशंका है।
समितियों का कहना है कि जल निगम ने नाका से चौक तक सड़क की खोदाई कर उसे छोड़ दिया है। इससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। बारिश के बाद मिट्टी धंसने से वाहन फंस रहे हैं। राहगीरों के चोटिल होने की भी शिकायत है। आरोप है कि मौके पर न तो पुलिस या यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं और न ही जल निगम की ओर से पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है। समितियों ने त्योहारों के बाद नई खोदाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया।
केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिलकर भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जल निगम प्रभारी अखिलेश पाठक ने कहा कि यदि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूजा समितियां धरना देंगी। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संयोजक गगन जायसवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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पूजा पंडालों के पास भी खोदाई
चौक-नाका मुख्य मार्ग के अलावा गलियों में पूजा पंडालों के आसपास भी खोदाई की गई है। इससे पंडालों की सजावट में परेशानी आ रही है। समितियों के अनुसार सजावट के लिए बल्लियां लगाना मुश्किल हो गया है। माता की प्रतिमाओं के वाहन भी सुरक्षित तरीके से पंडालों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। केंद्रीय समिति ने चेतावनी दी है कि किसी भी हादसे की पूरी जिम्मेदारी जल निगम की होगी।
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समितियों का कहना है कि जल निगम ने नाका से चौक तक सड़क की खोदाई कर उसे छोड़ दिया है। इससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। बारिश के बाद मिट्टी धंसने से वाहन फंस रहे हैं। राहगीरों के चोटिल होने की भी शिकायत है। आरोप है कि मौके पर न तो पुलिस या यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं और न ही जल निगम की ओर से पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है। समितियों ने त्योहारों के बाद नई खोदाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया।
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केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिलकर भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जल निगम प्रभारी अखिलेश पाठक ने कहा कि यदि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूजा समितियां धरना देंगी। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संयोजक गगन जायसवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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पूजा पंडालों के पास भी खोदाई
चौक-नाका मुख्य मार्ग के अलावा गलियों में पूजा पंडालों के आसपास भी खोदाई की गई है। इससे पंडालों की सजावट में परेशानी आ रही है। समितियों के अनुसार सजावट के लिए बल्लियां लगाना मुश्किल हो गया है। माता की प्रतिमाओं के वाहन भी सुरक्षित तरीके से पंडालों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। केंद्रीय समिति ने चेतावनी दी है कि किसी भी हादसे की पूरी जिम्मेदारी जल निगम की होगी।