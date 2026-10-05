Ayodhya News: जल निगम की खोदाई से दुर्गापूजा पर संकट, समितियों में नाराजगी

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समितियों का कहना है कि जल निगम ने नाका से चौक तक सड़क की खोदाई कर उसे छोड़ दिया है। इससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। बारिश के बाद मिट्टी धंसने से वाहन फंस रहे हैं। राहगीरों के चोटिल होने की भी शिकायत है। आरोप है कि मौके पर न तो पुलिस या यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं और न ही जल निगम की ओर से पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है। समितियों ने त्योहारों के बाद नई खोदाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया।केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिलकर भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जल निगम प्रभारी अखिलेश पाठक ने कहा कि यदि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूजा समितियां धरना देंगी। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संयोजक गगन जायसवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।पूजा पंडालों के पास भी खोदाईचौक-नाका मुख्य मार्ग के अलावा गलियों में पूजा पंडालों के आसपास भी खोदाई की गई है। इससे पंडालों की सजावट में परेशानी आ रही है। समितियों के अनुसार सजावट के लिए बल्लियां लगाना मुश्किल हो गया है। माता की प्रतिमाओं के वाहन भी सुरक्षित तरीके से पंडालों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। केंद्रीय समिति ने चेतावनी दी है कि किसी भी हादसे की पूरी जिम्मेदारी जल निगम की होगी।