Ayodhya News: नवरात्र के फलाहार पर महंगाई की मार, कीमतें बढ़ीं

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सिंघाड़े और कुट्टू के आटे के दाम में 40 से 60 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हुई है। केला दस रुपये और सेब 20 रुपये महंगा हुआ है। कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के साथ साबूदाना, मखाना और सूखे मेवों की मांग बढ़ गई है। फल की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए छोटे-बड़े पैकेट तैयार किए हैं। मखाना, मूंगफली, सेंधा नमक और घी की भी अच्छी मांग है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही फलों के बाजार में भी रौनक बढ़ गई है।इनसेटकारोबारियों की बढ़ी कमाईचौक बाजार के किराना दुकानदार राहुल गुप्ता ने बताया कि नवरात्र में व्रत सामग्री की मांग बढ़ गई है। रोजाना करीब 10 हजार रुपये की बिक्री हो रही है। कुट्टू और सिंघाड़े के आटे, साबूदाने और मखाने का पर्याप्त भंडार रखा गया है।चौक बाजार के ड्राई फ्रूट विक्रेता अमित जायसवाल प्रतिदिन करीब 12 से 15 हजार रुपये का कारोबार कर रहे हैं। वहीं, फल विक्रेताओं को पूरे नवरात्र बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है। देवकाली के फल विक्रेता संजय ने बताया कि फलों की बिक्री अच्छी हो रही है। उनकी रोजाना करीब सात हजार रुपये की कमाई हो रही है।व्रत सामग्री की कीमतेंसामग्रीकीमत पहले अबकुट्टू का आटा 120–160 रुपये प्रति किलोसिंघाड़े का आटा 200–250 रुपये प्रति किलोसाबूदाना 60–80 रुपये प्रति किलोमखाना 900–1200 रुपये प्रति किलोमूंगफली 140–180 रुपये प्रति किलोकिशमिश 500–600 रुपये प्रति किलोबादाम 800–1000 रुपये प्रति किलोसेब 100–140 रुपये प्रति किलोअनार 150–180 रुपये प्रति किलोकाजू 800–1000 रुपये प्रति किलोजीरा300 रुपये प्रति किलोकेला 40–60 रुपये प्रति दर्जनतिल का तेल 180–200 रुपये प्रति लीटर