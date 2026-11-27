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अभियोजन के अनुसार रुदौली निवासी मोहम्मद वसीम की पुत्री फरहा शेख का निकाह मोहम्मद खालिद के साथ 2016 में हुआ था। ससुराल वाले दहेज में बोलेरो की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर फरहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। विज्ञापन

18 अप्रैल 26 को फरहा शेख की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। रुदौली में पति मोहम्मद खालिद, सास साजिदा बानो, ननद साइमा व देवर मोहम्मद आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद देवर मोहम्मद आलम का नाम हटा दिया गया। अब न्यायालय में सुनवाई के बाद पति, सास व ननद को दोषी पाया गया। -संवाद अभियोजन के अनुसार रुदौली निवासी मोहम्मद वसीम की पुत्री फरहा शेख का निकाह मोहम्मद खालिद के साथ 2016 में हुआ था। ससुराल वाले दहेज में बोलेरो की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर फरहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया।18 अप्रैल 26 को फरहा शेख की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। रुदौली में पति मोहम्मद खालिद, सास साजिदा बानो, ननद साइमा व देवर मोहम्मद आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद देवर मोहम्मद आलम का नाम हटा दिया गया। अब न्यायालय में सुनवाई के बाद पति, सास व ननद को दोषी पाया गया। -संवाद

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अयोध्या। कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पति मो. खालिद, सास साजिदा व ननद साइमा को दोषी करार दिया है। 30 नवंबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम रवि कुमार गुप्ता की अदालत से हुआ। फैसला आने के बाद दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।