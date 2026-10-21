Ayodhya News: भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री बने हर्षवर्धन सिंह

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भाजपा की ओर से मंगलवार को घोषित भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को तीन पद मिले हैं। इनमें हर्षवर्धन सिंह की नियुक्ति प्रमुख है। वह करीब पांच वर्षों तक प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवा मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रदेश अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों में भी उनका नाम दो बार चर्चा में आया था। अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से संगठन में उनकी भूमिका का दायरा बढ़ा है। विज्ञापन

सांगठनिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ हर्षवर्धन सिंह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वह रामराज्य अयोध्या फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इस संस्था के माध्यम से शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्य किए जाते हैं। भाजपा की ओर से मंगलवार को घोषित भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को तीन पद मिले हैं। इनमें हर्षवर्धन सिंह की नियुक्ति प्रमुख है। वह करीब पांच वर्षों तक प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवा मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रदेश अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों में भी उनका नाम दो बार चर्चा में आया था। अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से संगठन में उनकी भूमिका का दायरा बढ़ा है।सांगठनिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ हर्षवर्धन सिंह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वह रामराज्य अयोध्या फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इस संस्था के माध्यम से शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्य किए जाते हैं।

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अयोध्या। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नवनियुक्त राष्ट्रीय टीम में अयोध्या के हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय हर्षवर्धन सिंह की नियुक्ति को उनके सांगठनिक अनुभव और सक्रियता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी के साथ अब वह प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे।