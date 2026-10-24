फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Four teachers found absent during BSA inspection; one day's salary withheld

Ayodhya News: बीएसए के निरीक्षण में चार शिक्षक अनुपस्थित, एक दिन का वेतन रोका

Sat, 24 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 24 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Four teachers found absent during BSA inspection; one day's salary withheld
अयोध्या। रुदौली स्थित कंपोजिट विद्यालय सराय नासिर का बीएसए लालचंद्र ने सुबह 9:40 बजे निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। सहायक अध्यापक गोविंद वर्मा, सुनील कुमार, जगदीश कुमार और शिक्षामित्र इशरत अली अनुपस्थित मिले। इस पर अनुपस्थित शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है, जबकि प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पंजीकृत 193 विद्यार्थियों के सापेक्ष केवल 44 बच्चे उपस्थित मिले। वहीं, विद्यालय में संचालित दो स्मार्ट कक्षाएं निष्क्रिय पाई गईं, जिनमें पढ़ाई नहीं हो रही थी। स्पोर्ट्स ग्राउंड और कंपोजिट अनुदान के उपयोग में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया।
विज्ञापन


इसके अलावा, समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य नहीं हो रहा था और विद्यार्थी कक्षावार व्यवस्थित रूप से नहीं बैठे थे। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था भी नहीं मिली। परिसर में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। निरीक्षण में मिली खामियों को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और प्रधानाध्यापक से जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed