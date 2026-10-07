Ayodhya News: राम मंदिर परिसर के 18 मंदिरों में पहली बार सजेगा दीपों का संसार

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दीपोत्सव पर परिसर में करीब डेढ़ लाख दीप जलाने की तैयारी है। मुख्य राम मंदिर और रामदरबार में विशेष दीप सजाए जाएंगे। गर्भगृह में शुद्ध देशी घी के दीप प्रज्ज्वलित होंगे, जबकि पत्थर के स्ट्रक्चर पर मोम के दीप सजाए जाएंगे। खुले क्षेत्रों में सरसों के तेल के दीप जलेंगे। इससे परिसर के अलग-अलग हिस्से दीपों की अलग छटा बिखेरेंगे।मुख्य मंदिर से कुबेर टीले तक रोशनीदीप सज्जा केवल मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी। परकोटे के छह मंदिर, सप्तमंडपम के सात मंदिर, शेषावतार मंदिर और कुबेर टीले स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर भी दीपों से सजेंगे। सभी मंदिरों में विग्रह स्थापित होने और नियमित पूजा शुरू होने के बाद यह पहला अवसर होगा, जब पूरा परिसर एक साथ दीपों से आलोकित होगा।इन 18 मंदिरों में जलेंगे दीपश्रीराम मंदिर और रामदरबार, भगवान शिव, कुबेरेश्वर महादेव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, हनुमानजी, शेषावतार लक्ष्मण, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, माता अहिल्या, माता शबरी, निषादराज और संत तुलसीदास मंदिर में दीप जलाए जाएंगे।33 लाख दीपों से रोशन होगी रामनगरीराम जन्मभूमि परिसर के साथ ही इस वर्ष पूरी अयोध्या में 33 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। इसके लिए करीब 96 हजार लीटर तेल और 64 लाख बातियों की व्यवस्था की जा रही है। सरयू घाटों के साथ रामनगरी के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी दीपों से सजाया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर से सरयू तट तक दीपों की रोशनी की शृंखला अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा को और भव्य बनाएगी।