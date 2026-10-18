Ayodhya News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे चैतन्य

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बालक वर्ग में बिजनौर के तरुण और आयुष्मान चौहान, मिर्जापुर के आदित्य, आगरा के अमन कुमार, कुनाल उपाध्याय और लक्की कुमार, प्रयागराज के आदित्य, कानपुर के अमन कुमार, लखनऊ के कुनाल सिंह, मुरादाबाद के अभिषेक कुमार, मेरठ के वंशदीप और देवरिया के आदर्श मौर्य शामिल हैं। विज्ञापन

बालिका वर्ग में प्रयागराज की वैष्णवी साहू, लखनऊ की उर्वशी, मुरादाबाद की रिशिता सैनी, गाजीपुर की नव्या यादव, तेजस्वनी प्रजापति और आयुषि सिंह समेत 13 खिलाड़ी चुनी गई हैं। टीम मैनेजर उपेंद्र कुमार सिंह, बालक वर्ग के कोच आशुतोष और बालिका वर्ग की कोच दीपिका सागर के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। (संवाद) बालक वर्ग में बिजनौर के तरुण और आयुष्मान चौहान, मिर्जापुर के आदित्य, आगरा के अमन कुमार, कुनाल उपाध्याय और लक्की कुमार, प्रयागराज के आदित्य, कानपुर के अमन कुमार, लखनऊ के कुनाल सिंह, मुरादाबाद के अभिषेक कुमार, मेरठ के वंशदीप और देवरिया के आदर्श मौर्य शामिल हैं।बालिका वर्ग में प्रयागराज की वैष्णवी साहू, लखनऊ की उर्वशी, मुरादाबाद की रिशिता सैनी, गाजीपुर की नव्या यादव, तेजस्वनी प्रजापति और आयुषि सिंह समेत 13 खिलाड़ी चुनी गई हैं। टीम मैनेजर उपेंद्र कुमार सिंह, बालक वर्ग के कोच आशुतोष और बालिका वर्ग की कोच दीपिका सागर के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। (संवाद)

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अयोध्या। जम्मू-कश्मीर में 22 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी ताइक्वांडो अंडर-17 प्रतियोगिता में अयोध्या के चैतन्य शेखर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह जिले से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के लिए बालक और बालिका वर्ग में 13-13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित टीम रविवार को रवाना हो गई।