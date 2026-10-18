फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Chaitanya will represent the state at the national Taekwondo competition

Ayodhya News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे चैतन्य

Sun, 18 Oct 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 18 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Chaitanya will represent the state at the national Taekwondo competition
47- डॉ भीमराव अंबेडकर विद्यालय क्रीड़ा संस्थान पर मौजूद टीम - स्वयं
अयोध्या। जम्मू-कश्मीर में 22 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी ताइक्वांडो अंडर-17 प्रतियोगिता में अयोध्या के चैतन्य शेखर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह जिले से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के लिए बालक और बालिका वर्ग में 13-13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित टीम रविवार को रवाना हो गई।
विज्ञापन

बालक वर्ग में बिजनौर के तरुण और आयुष्मान चौहान, मिर्जापुर के आदित्य, आगरा के अमन कुमार, कुनाल उपाध्याय और लक्की कुमार, प्रयागराज के आदित्य, कानपुर के अमन कुमार, लखनऊ के कुनाल सिंह, मुरादाबाद के अभिषेक कुमार, मेरठ के वंशदीप और देवरिया के आदर्श मौर्य शामिल हैं।
विज्ञापन

बालिका वर्ग में प्रयागराज की वैष्णवी साहू, लखनऊ की उर्वशी, मुरादाबाद की रिशिता सैनी, गाजीपुर की नव्या यादव, तेजस्वनी प्रजापति और आयुषि सिंह समेत 13 खिलाड़ी चुनी गई हैं। टीम मैनेजर उपेंद्र कुमार सिंह, बालक वर्ग के कोच आशुतोष और बालिका वर्ग की कोच दीपिका सागर के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed