फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Brought the episode of Lord Ramas exile to life through dance

Ayodhya News: नृत्य से साकार किया श्रीराम वनगमन प्रसंग

Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Brought the episode of Lord Ramas exile to life through dance
बंगलूरू के कलाकारों ने दी प्रस्तुति।
अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित यज्ञशाला में शनिवार को श्रीराम के वन-गमन प्रसंग पर आधारित भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति हुई। ऑल इंडिया म्यूजिक डांस आर्टिस्ट एसोसिएशन (आर), बंगलूरू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अनुषा एम. समेत 17 कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्रीराम की वन-यात्रा के प्रसंग को सजीव कर दिया।
विज्ञापन


दोपहर तीन बजे शुरू हुई प्रस्तुति लगभग तीन घंटे तक चली। कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुतियों से भगवान श्रीराम के जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को श्रद्धापूर्वक दर्शाया। समापन के बाद सभी कलाकारों ने श्रीरामलला के दर्शन किए। श्रीराम परिवार और मंदिर परिसर स्थित परकोटे के सभी मंदिरों में दर्शन किए।
विज्ञापन


राम मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि यज्ञशाला में उपस्थित सभी कलाकारों को प्रसाद और रामनामा भेंटकर सम्मानित किया गया। कलाकारों ने नृत्य कला के जरिये प्रभु श्रीराम के आदर्श बताए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed