Ayodhya News: टाइल्स कारीगर का मिला शव, हत्या की आशंका

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पुलिस के अनुसार, मनोज मंगलवार शाम करीब छह बजे कमरे से निकला था। वह घटना वाले दिन दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे तक टाइल्स लगाने का काम कर रहा था। बुधवार सुबह सात से साढ़े सात बजे के बीच किशुनदासपुर के पास उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चोटों की प्रकृति और मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मनोज मंगलवार शाम करीब छह बजे कमरे से निकला था। वह घटना वाले दिन दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे तक टाइल्स लगाने का काम कर रहा था। बुधवार सुबह सात से साढ़े सात बजे के बीच किशुनदासपुर के पास उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चोटों की प्रकृति और मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद

अयोध्या। दर्शननगर क्षेत्र में बुधवार सुबह 27 वर्षीय टाइल्स कारीगर मनोज कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मूल रूप से महराजगंज का रहने वाला मनोज पिछले दो वर्षों से देवकाली में किराये के कमरे में रह रहा था। उसके कान, जबड़े और गले पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।