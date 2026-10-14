फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Body of tile worker found

Ayodhya News: टाइल्स कारीगर का मिला शव, हत्या की आशंका

Wed, 14 Oct 2026 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 14 Oct 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Body of tile worker found
अयोध्या। दर्शननगर क्षेत्र में बुधवार सुबह 27 वर्षीय टाइल्स कारीगर मनोज कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मूल रूप से महराजगंज का रहने वाला मनोज पिछले दो वर्षों से देवकाली में किराये के कमरे में रह रहा था। उसके कान, जबड़े और गले पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मनोज मंगलवार शाम करीब छह बजे कमरे से निकला था। वह घटना वाले दिन दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे तक टाइल्स लगाने का काम कर रहा था। बुधवार सुबह सात से साढ़े सात बजे के बीच किशुनदासपुर के पास उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चोटों की प्रकृति और मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed