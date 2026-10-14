Ayodhya News: रब से मौत मांग ली...स्टेटस लगाकर फांसी लगाने का प्रयास

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यहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से भी उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ स्थित केजीएमयू भेजा गया। किशोर संस्कृत विद्यालय में वेद की पढ़ाई करता है। वह अपने सगे भाई और बुआ के बेटे के साथ मंदिर परिसर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। विज्ञापन

सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि किशोर ने फांसी लगाने का प्रयास किया था। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, अभी पता नहीं चल सका है। छानबीन की जा रही है। यहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से भी उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ स्थित केजीएमयू भेजा गया। किशोर संस्कृत विद्यालय में वेद की पढ़ाई करता है। वह अपने सगे भाई और बुआ के बेटे के साथ मंदिर परिसर में रहकर पढ़ाई कर रहा था।सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि किशोर ने फांसी लगाने का प्रयास किया था। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, अभी पता नहीं चल सका है। छानबीन की जा रही है।

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अयोध्या। ...रब ने मुझको बोला मांग ले कुछ भी, मैंने रब से अब तो खुद की मौत मांग ली...व्हाट्सएप स्टेटस पर यह गाना लगाने के बाद मंगलवार देर शाम 16 वर्षीय किशोर ने दशरथ महल मंदिर परिसर में फांसी लगा ली। गमछे के सहारे हुक से लटके किशोर को देख आश्रम में मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारा और श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया।