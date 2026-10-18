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Ayodhya News: राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए 22 को ट्रैक पर उतरेंगे खिलाड़ी

Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
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Athletes will take to the track on the 22nd to vie for a spot in the national competition
अयोध्या। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए जिले के युवा एथलीट 22 अक्टूबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, डाभासेमर में दमखम दिखाएंगे। जिला स्तरीय सब जूनियर और जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 13 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी नवंबर में हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में हिस्सा लेंगे।
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प्रतियोगिता में अंडर-16 बालक-बालिका वर्ग में 60 और 600 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला प्रक्षेपण, भाला फेंक, 80 मीटर बाधा दौड़ और पेंटाथलॉन की स्पर्धाएं होंगी। वहीं, अंडर-14 वर्ग में ट्रायथलॉन की तीन स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में 14 और 16 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे।
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राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक तेलंगाना के हैदराबाद स्थित वोक्ससेन विश्वविद्यालय में होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि यह प्रतियोगिता जिले के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देगी। आयोजन की जिम्मेदारी सचिव परमेंद्र सिंह और आयोजन सचिव रोहित त्रिपाठी संभालेंगे।
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