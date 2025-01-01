Ayodhya News: सुरक्षा परखने सड़क पर उतरे एडीजी, गश्त की

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इस दौरान रास्ते में दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। गश्त के दौरान संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति देखी गई। एडीजी प्रवीण कुमार ने कहा कि त्योहारों में पैदल गश्त का मकसद केवल व्यवस्था देखना नहीं, बल्कि लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना भी है। जहां इंतजामों में कमी मिलेगी, उसे दूर कराया जाएगा।तकनीकी सुविधाओं से लैस मीटिंग हॉल का किया उद्घाटनअयोध्या। पुलिस की बैठकों और सुरक्षा संबंधी रणनीति बनाने के लिए तैयार तकनीकी सुविधाओं से युक्त मीटिंग हॉल का मंगलवार को एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे बैठकों के दौरान सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान होगा और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।