Ayodhya News: जयसिंहमऊ में 1.41 करोड़ से बनेगा पंचायत उत्सव भवन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 22 Oct 2026 11:26 PM IST
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तारुन। जयसिंहमऊ में 1.41 करोड़ की लागत से पंचायत उत्सव भवन (बरात घर) बनाया जाएगा। बृहस्पतिवार को विधायक अभय सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भवन के बनने से ग्रामीणों को शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आसानी होगी।
विधायक अभय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की इस योजना का उद्देश्य गरीब, मजदूर और किसान परिवारों को कम खर्च में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा देना है। उन्होंने बताया कि पंचायत उत्सव भवन बनने से लोगों को शादी-विवाह के लिए महंगे स्थानों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
ब्लॉक प्रमुख फयाराम वर्मा ने कहा कि यह दो मंजिला भवन ग्राम समाज की 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा। इसमें 100 लोगों की क्षमता वाला एसी हॉल शामिल होगा। पांच कमरे, दिव्यांग कक्ष, रसोई और शौचालय की सुविधा भी होगी। भवन में पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। ग्राम प्रशासक संदीप वर्मा ने बताया कि जिले की चार ग्राम पंचायतों में पंचायत उत्सव भवन बनाए जाने हैं, जिनमें जयसिंहमऊ का भी चयन हुआ है।
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विधायक अभय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की इस योजना का उद्देश्य गरीब, मजदूर और किसान परिवारों को कम खर्च में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा देना है। उन्होंने बताया कि पंचायत उत्सव भवन बनने से लोगों को शादी-विवाह के लिए महंगे स्थानों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
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ब्लॉक प्रमुख फयाराम वर्मा ने कहा कि यह दो मंजिला भवन ग्राम समाज की 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा। इसमें 100 लोगों की क्षमता वाला एसी हॉल शामिल होगा। पांच कमरे, दिव्यांग कक्ष, रसोई और शौचालय की सुविधा भी होगी। भवन में पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। ग्राम प्रशासक संदीप वर्मा ने बताया कि जिले की चार ग्राम पंचायतों में पंचायत उत्सव भवन बनाए जाने हैं, जिनमें जयसिंहमऊ का भी चयन हुआ है।
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