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अयोध्या। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस भी फरियादियों को पूरी राहत नहीं दिला पा रहा है। जनपद की पांचों तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 472 शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन इनमें से महज 43 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। शेष 429 शिकायतों के समाधान के लिए फरियादियों को अब भी इंतजार करना पड़ेगा। तहसील सदर में डीएम शशांक त्रिपाठी ने एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के साथ जनसमस्याएं सुनीं। समाधान दिवस में सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, पेंशन, चकमार्ग और भूमि विवाद जैसी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। अधिकारियों के सामने शिकायतें तो पहुंचीं, लेकिन मौके पर समाधान का आंकड़ा बेहद कम रहा।तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सदर में 97 शिकायतों में से 15, बीकापुर में 36 में से चार, सोहावल में 96 में से छह, मिल्कीपुर में 156 में से 12 और रुदौली में 87 शिकायतों में से केवल 6 का ही मौके पर निस्तारण किया गया।डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर नियमानुसार और निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त न किए जाने की बात भी कही।भूमि विवाद के मामले छाएबीकापुर। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम संतोष कुमार की अध्यक्षता में 36 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें छह का मौके पर निस्तारण हुआ। अधिकांश मामले भूमि विवाद और पैमाइश से जुड़े रहे। जाना निवासी भगौती प्रसाद ने गाटा संख्या 2236 पर अवैध कब्जे, साल्हीपुर के झुग्गी लाल ने आवासीय पट्टा न मिलने, लुप्ताबाद बछौली के बरसाती ने खड़ंजा मार्ग पर अतिक्रमण तथा तारुन के राकेश कुमार वर्मा ने तीन वर्ष पुराने धारा 24 के आदेश का अनुपालन न होने की शिकायत की।गलत सीमांकन का लगाया आरोपमिल्कीपुर के संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ राजेश कुमार की अध्यक्षता में 156 शिकायतें आईं, लेकिन मौके पर 12 का निस्तारण हुआ। शिवनाथपुर के सुरेश चंद्र मिश्र ने सीमांकन न होने और काल्पनिक आख्या लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि रास्ता अटका है और चिंता में पत्नी को ब्रेन हेमरेज हो गया। 70 वर्षीय शिवकुमारी ने मारपीट, धमकी और जमीन पर कब्जे की शिकायत की। सीडीओ और सीओ ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।