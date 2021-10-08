विज्ञापन

उन्होंने कहा कि समिति का गठन ट्रस्ट डीड के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ था। भविष्य में इसकी भूमिका ट्रस्ट के निर्देशों के अनुरूप तय होगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि एलएंडटी की ओर से कुछ निर्माण कार्यों की बैंक गारंटी समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। संबंधित कार्यों की निर्धारित गारंटी अवधि पूरी होने के आधार पर इस पर भी विचार किया जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय और राम मंदिर संग्रहालय का काम चल रहा है। गेट नंबर तीन और जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वार का निर्माण करीब 90 फीसदी पूरा हो चुका है।उन्होंने यह भी बताया कि श्रद्धालुओं को परिसर में बने विभिन्न मंदिरों और अन्य स्थलों का भ्रमण करने की अनुमति दी जा रही है। परिसर की व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देख रहे हैं। दो दिसंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बैठक में शामिल होने का प्रयास करेंगे। यदि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके तो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे।