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Ayodhya News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 17 व 24 को चलेगा अभियान

Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
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A campaign to add names to the voter list will be held on the 17th and 24th
रुदौली। मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को तहसील सभागार में एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें नए मतदाताओं के साथ नवविवाहित महिलाओं के नाम सूची में शामिल कराने पर जोर दिया गया।
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एसडीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निरंतर पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म-6 के साथ घोषणापत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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विशेष अभियान में पहली बार मतदान के पात्र युवाओं, छूटे मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस के तारिक, भाजपा के रघुनंदन चौरसिया, बसपा के हिम्मत सिंह सरोज, शिवसेना के संतराम, सपा के विधानसभा अध्यक्ष छोटे लाल यादव और तहसील अध्यक्ष विंध्याचल सिंह मौजूद रहे।
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