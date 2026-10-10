Ayodhya News: थानों पर आए 68 मामले, किसी को नहीं मिला समाधान

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मिल्कीपुर सर्किल के इनायतनगर थाने में एसडीएम पवन शर्मा ने प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह के साथ शिकायतें सुनीं। यहां 12 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, लेकिन एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। कुमारगंज थाने में तहसीलदार राजीव वर्मा और थानाध्यक्ष सुरेश पटेल के समक्ष चार मामले आए, लेकिन किसी का समाधान नहीं हुआ। वहीं, खंडासा थाने में थानाध्यक्ष कमलेश सरोज ने चार मामलों की सुनवाई की, लेकिन किसी का निस्तारण नहीं हो सका। इनमें अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित थे।रुदौली में पांच शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें एक राजस्व और चार पुलिस विभाग से संबंधित थीं। नायब तहसीलदार प्रतीक श्रीनेत्र, कोतवाल संजय मौर्य और कानूनगो की मौजूदगी के बावजूद निस्तारण शून्य रहा।सोहावल तहसील के रौनाही थाने में 14 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन एक का भी समाधान नहीं हो सका। नायब तहसीलदार रेशु जैन और थाना प्रभारी रतन कुमार शर्मा ने शिकायतें सुनीं। इसके बाद वे अन्य कार्यों के लिए चले गए।हैदरगंज थाने में राजस्व से संबंधित छह और पुलिस विभाग से संबंधित पांच शिकायतें आईं। सीओ दिनेश गोदारा ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं। लेखपाल संघ के अध्यक्ष अंकुश वर्मा की अगुवाई में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया, लेकिन किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका।तारुन थाने में प्रभारी लालचंद सरोज के समक्ष 11 शिकायतें दर्ज की गईं। यहां भी मौके पर किसी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका।विपक्षी हरकत से बाज नहीं आ रहा साहबबीकापुर। ‘साहब, पांचवीं बार आई हूं। मकान के पीछे की जमीन पर विपक्षी जगत राम और उनकी पत्नी जबरन कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं और गाली-गलौज करते हैं। तहसील दिवस में शिकायत करने पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके पर गए थे। उन्होंने विपक्षी को अतिक्रमण करने से मना भी किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।’ यह पीड़ा सहजपुर निवासी सावित्री देवी ने सुनवाई के दौरान बयां की।शिकायतों की सुनवाई कर रहे एसडीएम संतोष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। यहां कुल सात शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें पांच भूमि विवाद और दो पुलिस विभाग से संबंधित थीं। हालांकि, एक भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका।