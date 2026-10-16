Ayodhya News: ईएमई कोर के 12 पूर्व सैनिक सम्मानित

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कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश पाठक ने की। कैप्टन बीके सिंह ने कहा कि ईएमई कोर सेना की रीढ़ है। इसके जवान टैंक, तोप और अन्य सैन्य उपकरणों को युद्ध के लिए तैयार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूबेदार रामानंद यादव ने कहा कि 28 वर्ष की सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने सीखा कि देशसेवा सर्वोपरि है।नायब सूबेदार सिद्धनाथ शर्मा ने भी कोर के योगदान और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए परिषद का आभार जताया। सम्मानित होने वालों में हवलदार अवधेश सिंह, रामानंद यादव, अनिल कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश मिश्रा, परमात्मा प्रसाद यादव, एचएमटी विजय कुमार यादव, नायब सूबेदार अविनाश दुबे, सिद्धनाथ शर्मा, हरि सिंह, सूबेदार गिरिजेश कुमार सिंह, रूपेश कुमार सिंह और सूबेदार मेजर महेंद्र कुमार दुबे शामिल रहे।