आंध्र प्रदेश - 72



आदोनी (Adoni)

अनकपल्ले (Anakapalle)

अनंतपुर (Anantapur)

आनपर्थी (Anaparthi)

अराकु (Araku)

बापतला (Bapatla)

भीमावरम टाउन (Bhimavaram Town)

बोबिली जंक्शन (Bobbili Jn)

चिपुरुपल्ली (Chipurupalli)

चिराला (Chirala)

चित्तूर (Chittoor)

कडप्पा (Cuddapah)

कुंबुम (Cumbum)

धर्मावरम (Dharmavaram)

ढोने (Dhone)

दोनकोंदा (Donakonda)

दुव्वाडा (Duvvada)

इलामंचिली (Elamanchili)

एलुरु (Eluru)

गिद्दलूर (Giddalur)

गूटी (Gooty)

गुडिवाडा (Gudivada)

गुदूर (Gudur)

गुनादाला (Gunadala)

गुंटूर (Guntur)

हिंदूपुर (Hindupur)

इच्छापुरम (Ichchpuram)

कादिरि (Kadiri)

काकिनाडा टाउन (Kakinada Town)

कोट्टवलसा (Kottavalasa)

कुप्पम (Kuppam)

करनूल सिटी (Kurnool City)

मचेर्ला (Macherla)

मचिलीपट्टनम (Machilipatnam)

मदनपल्ली रोड (Madanapalli Road)

मंगलगिरी (Mangalagiri)

मरकपुरम रोड (Markapuram Road)

मतरालयम रोड (Matralayam Road)

नादिकुडे जंक्शन (Nadikude Jn)

नंद्याल (Nandyal)

नरसराओपेत (Narasaraopet)

नरसापुर (Narsapur)

नौपडा जंक्शन (Naupada Jn)

नेल्लोर (Nellore)

निदादवोलु (Nidadavolu)

ओंगोले (Ongole)

पकाला (Pakala)

पलासा (Palasa)

पर्वतीपुरम (Parvatipuram)

पिडुगुरल्ला (Piduguralla)

पिलेर (Piler)

राजमपेट (Rajampet)

राजमुंद्री (Rajamundry)

रायनापडू (Rayanapadu)

रेनिगुंटा (Renigunta)

रेपल्ले (Repalle)

समलकोट (Samalkot)

सत्तेनपल्ली (Sattenapalle)

सिम्हाचलम (Simhachalam)

सिंगरायकोंडा (Singaraykonda)

श्री कालहस्ति (Sri Kalahasti)

श्रीकाकुलम रोड (Srikakulam Road)

सुल्लुरपेटा (Sullurpeta)

ताडेपल्लीगुडेम (Tadepalligudem)

तादिपत्रि (Tadipatri)

तेनाली (Tenali)

तिरुपति (Tirupati)

तुनि (Tuni)

विजयवाडा (Vijayawada)

विनूकोंडा (Vinukonda)

विशाखापत्तनम (Vishakhapatnam)

विजयनगरम (Vizianagaram Jn)



अरुणाचल प्रदेश - 1



नाहरलागुन (ईटानगर)



असम - 49



आमगुरी (Amguri)

अरुणाचल (Arunachal)

चपरमुख (Chaparmukh)

धेमाजी (Dhemaji)

धुबरी (Dhubri)

डिब्रुगढ़ (Dibrugarh)

डिफू (Diphu)

डुलियाजान (Duliajan)

फकीराग्राम जंक्शन (Fakiragram Jn.)

गौरीपुर (Gauripur)

गोहपुर (Gohpur)

गोलाघाट (Golaghat)

गोसाईगांव हाट (Gosai Gaon Hat)

हैबरगांव (Haibargaon)

हरमूति (Harmuti)

होजई (Hojai)

जगिरोड़ (Jagiroad)

जोरहाट टाउन (Jorhat Town)

कामाख्या (Kamakhya)

कोकराझार (Kokrajhar)

लंका (Lanka)

लेडो (Ledo)

लम्डिंग (Lumding)

मजबाट (Majbat)

मकुम जंक्शन (Makum Jn.)

मार्गहेरिटा (Margherita)

मरियानी (Mariani)

मुर्किंगसेलेक (Murkeongselek)

नहरकतिया (Naharkatiya)

नालबारी (Nalbari)

नामरुप (Namrup)

नारंगी (Narangi)

न्यू बोंगाइगांव (New Bongaigaon)

न्यू हैफलांग (New Haflong)

न्यू करीमगंज (New Karimganj)

न्यू तिनसुकिया (New Tinsukia)

नॉर्थ लखीमपुर (North Lakhimpur)

पाथसाला (Pathsala)

रंगपारा नॉर्थ (Rangapara North)

रांगिया जंक्शन (Rangiya Jn)

सरूपथर (Sarupathar)

सिबसागर टाउन (Sibsagar Town)

सिलापथर (Silapathar)

सिलचर (Silchar)

सिमालुगुरी (Simaluguri)

तांगला (Tangla)

तिनसुकिया (Tinsukia)

उदलगुरी (Udalguri)

विश्वनाथ चारियाली (Viswanath Chariali)



बिहार 86



अनुग्रह नारायण रोड (Anugraha Narayan Road)

आरा (Ara)

बख्तियारपुर (Bakhtiyarpur)

बांका (Banka)

बनमंखी (Banmankhi)

बापूधाम मोतिहारी (Bapudham Motihari)

बरौनी (Barauni)

बाढ़ (Barh)

बारसोई जंक्शन (Barsoi Jn)

बेगूसराय (Begusarai)

बेतियाह (Bettiah)

भबुआ रोड (Bhabua Road)

भागलपुर (Bhagalpur)

भगवानपुर (Bhagwanpur)

बिहार शरीफ (Bihar Sharif)

बिहिया (Bihiya)

बिक्रमगंज (Bikramganj)

बक्सर (Buxar)

चौसा (Chausa)

छपरा (Chhapra)

डलसिंघ सराय (Dalsingh Sarai)

दरभंगा (Darbhanga)

दौरमा मधेपुरा (Dauram Madhepura)

देहरी ऑन सोन (Dehri On Sone)

धोली (Dholi)

दिगवारा (Dighwara)

दुमराँव (Dumraon)

दुर्गआवति (Durgauti)

फतुहा (Fatuha)

गया (Gaya)

घोरसहन (Ghorasahan)

गुरारु (Guraru)

हाजीपुर जंक्शन (Hajipur Jn)

जमालपुर (Jamalpur)

जमुई (Jamui)

जनकपुर रोड (Janakpur Road)

जयनगर (Jaynagar)

जहानाबाद (Jehanabad)

कहलगांव (Kahalgaon)

करहगोला रोड (Karhagola Road)

खगरिया जंक्शन (Khagaria Jn)

किशनगंज (Kishanganj)

कुदरा (Kudra)

लाभा (Labha)

लाहेरिया सराय (Laheria Sarai)

लखीसराय (Lakhisarai)

लखमिनिया (Lakhminia)

मधुबनी (Madhubani)

महेशखुंट (Maheshkhunt)

मैरवा (Mairwa)

मांसी जंक्शन (Mansi Jn)

मुंगेर (Munger)

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)

नबीनगर रोड (Nabinagar Road)

नरकटियागंज (Narkatiaganj)

नौगछिया (Naugachia)

पहारपुर (Paharpur)

पिरो (Piro)

पिरपैंटी (Pirpainti)

राफीगंज (Rafiganj)

रघुनाथपुर (Raghunathpur)

राजेंद्र नगर (Rajendra Nagar)

राजगीर (Rajgir)

राम दयालु नगर (Ram Dayalu Nagar)

रक्सौल (Raxaul)

सबौर (Sabaur)

सगौली (Sagauli)

सहरसा (Saharsa)

साहिबपुर कमाल (Sahibpur Kamal)

सकरी (Sakri)

सलौना (Salauna)

सलमारी (Salmari)

समस्तीपुर (Samastipur)

सासाराम (Sasaram)

शाहपुर पटोरी (Shahpur Patoree)

शिवनारायणपुर (Shivanarayanpur)

सिमरी बख्तियारपुर (Simri Bakhtiyarpur)

सिमुलतला (Simultala)

सीतामढ़ी (Sitamarhi)

सीवान (Siwan)

सोनपुर जंक्शन (Sonpur Jn)

सुल्तानगंज (Sultanganj)

सुपौल (Supaul)

तारेगन्ज (Taregna)

ठाकुरगंज (Thakurganj)

थावे (Thawe)