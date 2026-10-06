{"_id":"6ac5286816e3af32d3091511","slug":"uruguay-hammer-india-6-1-in-kolkata-friendly-know-details-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फुटबॉल: ब्राजील के बाद उरुग्वे ने भी भारत को हराया, 6-1 से मिली करारी शिकस्त; क्या हुआ मुकाबले में?","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन उरुग्वे ने मंगलवार को कोलकाता में खेले गए अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में भारत को 6-1 से करारी शिकस्त दी। दो बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ भारत ने पहले हाफ में कुछ अच्छा संघर्ष किया, लेकिन दूसरे हाफ में मेहमान टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पांच गोल दाग दिए। यह तीन दिनों के भीतर भारत की किसी दो बार की विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ दूसरी बड़ी हार है। इससे पहले भारत को ब्राजील ने 4-0 से हराया था।

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पेनल्टी से उरुग्वे ने खोला खाता

उरुग्वे ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 11वें मिनट में फेडेरिको विनास को भारतीय खिलाड़ी प्रमवीर सिंह द्वारा बॉक्स के अंदर फाउल किए जाने पर उरुग्वे को पेनल्टी मिली। डार्विन नुनेज ने मौके को गोल में बदलकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

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अनिरुद्ध थापा ने भारत की कराई वापसी

भारत ने शुरुआती झटके के बाद शानदार वापसी की। 22वें मिनट में अनिरुद्ध थापा ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। रयान विलियम्स के प्रयास को उरुग्वे के गोलकीपर थियागो कार्डोजो ने रोक दिया था, लेकिन गेंद के रिबाउंड पर थापा ने कोई गलती नहीं की और गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। हालांकि भारत की बराबरी ज्यादा देर कायम नहीं रही। 28वें मिनट में मैक्सिमिलियानो अराउजो ने नजदीक से गोल कर उरुग्वे को फिर 2-1 से आगे कर दिया। इसके बाद पहले हाफ में बिजली चमकने के कारण कुछ समय के लिए मुकाबला रोकना पड़ा। मौसम में सुधार के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ।

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दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह पस्त

दूसरे हाफ में उरुग्वे ने भारत के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया। 53वें मिनट में रोड्रिगो सालाजार ने गोल कर उरुग्वे की बढ़त 3-1 कर दी। इसके छह मिनट बाद अराउजो ने अपना दूसरा गोल दागते हुए स्कोर 4-1 कर दिया। भारत की रक्षापंक्ति उरुग्वे के तेज हमलों के सामने लगातार कमजोर नजर आई। 71वें मिनट में जुआन मैनुअल सनाब्रिया ने पांचवां गोल किया। इसके बाद 86वें मिनट में रोड्रिगो अगुइरे ने उरुग्वे के लिए छठा गोल दागकर भारत की हार को और शर्मनाक बना दिया।