Tokyo Olympics: पदक से चूकीं अदिति, अब निगाहें नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया पर

06:38 AM, 07-Aug-2021

अदिति अशोक का शानदार प्रदर्शन रहा जारी, अभी भी दूसरे नंबर पर हैं कायम।



The 🥇 pressure is real.



It's a three-way tie for the lead after Nelly Korda double bogeys No. 7.



🇺🇸 -14 Nelly Korda

🇳🇿 -14 Lydia Ko

🇮🇳 -14 Aditi Ashok#Olympics #Golf pic.twitter.com/FuP7wId3Ks