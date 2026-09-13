भारतीय महिला टीम ने लगाई खिताब की हैट्रिक: जूनियर हॉकी एशिया कप में चीन को हराया, सानिका ने दागा निर्णायक गोल

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सानिका ने मैच के 17वें मिनट में गोल दागा जिससे भारतीय टीम ने बढ़त हासिल कर ली। गत चैंपियन टीम ने इस तरह एशिया कप में अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में खिताब का बचाव सफलतापूर्वक किया। शुरुआत में मुकाबला काफी कड़ा चल रहा था और दोनों टीमें बढ़त की तलाश में थी। चीन के पास अधिकतर समय पजेशन रहा और भारतीय टीम दबाव में दिखी। लेकिन गत चैंपियन टीम ने गियर बदला और दबाव को पीछे छोड़ते हुए वापसी की।भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही। भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा जिसमें टीम ने तीन जीत और एक ड्रॉ खेला। भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को हराने से पहले दक्षिण कोरिया को 5-1 से मात दी थी। भारतीय टीम साबित किया कि क्यों वह खिताब बचाने की हकदार थी। हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए तीन लाख रुपये और सहायक स्टाफ के हर सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपये के ईनामी की घोषणा की है।