फाइनल में बर्थडे गर्ल बार्टी: दो साल से कोई क्ले कोर्ट खिताब नहीं जीता, आर्यना सबालेंका से आज फाइनल

बर्थडे गर्ल एशले बार्टी ने पोर्श ग्रां प्रि टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी बार्टी ने शनिवार को सेमीफाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए यूक्रेन की इलिना स्वितोलिना को 4-6, 7-6, 6-2 से शिकस्त देकर अपने जन्मदिन को यादगार बना दिया।

Stuttgart Semifinal Saturday:



[1] Barty vs. [4] Svitolina



[5] Sabalenka vs. [2] Halep



- Barty defeated Svitolina three weeks ago in Miami SFs.



- 1st meeting between Sabalenka and Halep on clay.#PorscheTennis pic.twitter.com/yLPZynPTKB