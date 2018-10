विज्ञापन

Love waking up knowing that something beautiful and positive has simultaneously blessed Pakistan and India today. Welcome to the world #BabyMirzaMalik congratulations to proud parents @realshoaibmalik and @MirzaSania 🤗 — Shaniera Akram (@iamShaniera) October 30, 2018

#BabyMirzaMalik Mama banne par me khud ko badhai deta hu!! Auraap dono ko bhi badhaiyaan!! 😍😍❤️❤️ — Suneel Parmar (@SuneelParmar3) October 30, 2018

#Pakistan Shoaib Malik and Indian Tennis Sensation #SaniaMirza welcome with Baby Boy Today in 8:20 am. The baby was delivered in India as Shoaib Malik wanted his child nationality to be #Indian 🇮🇳.#BabyMirzaMalik Congratulations!! MashAllah!!🙂🙂 pic.twitter.com/YFcvw7lrG4 — Rubeena Jan (@RubeenaJan1) October 30, 2018

MashA ALLAH!!

Heartiest Congratulations @realshoaibmalik and @MirzaSania on the arrival of your baby Boy❤❤❤.

May ALLAH (SWT) protect the little angel from every evil eye. Ameen🙏.

.#Blessings #BabyMirzaMalik#Happiness. — ثناءصائم راٶ🇵🇰❤ (@SanaSayemRao) October 30, 2018

what will be the nationality of the #BabyMirzaMalik ? 🤔 — Efa (@duvetdazze) October 30, 2018

Wow why do I have tears in my eyes #BabyMirzaMalik — tarbooza kharbooz (@nakaamrade) October 30, 2018

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जिंदगी में मंगलवार को सबसे खुशनुमा पल आया जब उन्होंने बेटे को जन्म दिया। सानिया के पति पाकिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर शोएब मलिक ने ट्विटर के जरिए फैंस को यह खुशखबरी दी। उन्होंने साथ ही बताया कि बेटा और मां दोनों स्वस्थ हैं।मलिक ने ट्वीट किया, 'बताते हुए बेहद उत्साहित हूं, लड़का हुआ है और मेरी गर्ल (सानिया) बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा की तरह मजबूत हैं। अलहमदुल्लाह। आपकी दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं।' शोएब ने आखिर में हैशटैग लगाते हुए लिखा, बेबी मिर्जा मलिक।याद हो कि सानिया और शोएब की शादी साल 2010 में हुई थी। यह उनका पहला बच्चा है। इससे पहले सानिया मिर्जा ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान कहा था कि उनके बच्चे के नाम के साथ मिर्जा और मलिक सरनेम जुड़ेगा। शायद इसी बात को बताते हुए शोएब ने आखिर में बेबी मिर्जा मलिक लिखा है।शादी के वक्त भी सानिया को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके पति पाकिस्तानी हैं। लेकिन वह हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रहीं।हालांकि, ट्विटर पर सानिया के बेटे के जन्म की खुशी तो मनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग खिंचाई भी करने से कतरा नहीं रहे हैं। कुछ यूजर्स ने सानिया के बेटे के नामकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलावा भेजा है। दरअसल, इलाहबाद का नाम बदलने के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर कई मीम्स बनाए गए और इसी कड़ी में सानिया मिर्जा के बेटे के नामकरण की बातें भी चलने लगी हैं।