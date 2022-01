Australian Open 2022: नोवाक जोकोविच को वीजा विवाद के बीच मुख्य ड्रॉ में मिली जगह, प्रतिष्ठित ग्रैंडस्लैम में इस खिलाड़ी से होगा पहला मुकाबला

साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्रॉ की घोषणा हो चुकी है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और नौ बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच को भी वीजा विवाद के बीच इसमें जगह मिली है। जोकोविच का पहला मुकाबला हमवतन मिओमिर केकमानोविच से होगा। हालांकि ड्रॉ के बावजूद अभी जोकोविच के वीजा को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से स्थिति साफ नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जोकोविच के वीजा मामले पर सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। वहीं आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वह जोकोविच को वीजा देने या रद्द करने को लेकर अभी भी विचार कर रहे हैं और इसपर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

