विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

25 किलोमीटर की मुख्य दौड़ के अलावा अन्य श्रेणियों को भी प्रतिभागियों का शानदार समर्थन मिल रहा है। इनमें ओपन 10 किलोमीटर दौड़, दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए चैंपियंस विद डिसएबिलिटी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजंस रन और आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली आनंद रन शामिल हैं।इस वर्ष के आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाले प्रतिभागियों को दिया जाने वाला विशेष ‘मेडल ऑफ स्टील’ होगा। टाटा स्टील से तैयार यह पदक केवल प्रतियोगिता पूरी करने की उपलब्धि का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि धावकों के संघर्ष, धैर्य, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और शारीरिक सहनशक्ति को भी सम्मानित करेगा। आयोजकों ने अन्य दौड़ श्रेणियों के लिए निर्धारित पदकों का भी अनावरण किया है। इन पदकों के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रयास और उपलब्धियों को विशेष पहचान देने की तैयारी की गई है।टाटा स्टील वर्ल्ड 25K की सबसे प्रेरणादायक विशेषताओं में इस बार वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी भी शामिल है। आयोजकों के अनुसार, लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिक इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इनमें 70, 80 और यहां तक कि 90 वर्ष की आयु के धावक भी शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने के लिए आधिकारिक सीनियर सिटीजंस रन फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है। इस पहल का उद्देश्य अधिक उम्र के प्रतिभागियों को दौड़ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ नागरिकों की इतनी बड़ी भागीदारी यह संदेश भी देगी कि दौड़ और फिटनेस किसी एक उम्र तक सीमित नहीं हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि, आत्मविश्वास और सक्रिय जीवनशैली के जरिए किसी भी उम्र में खेलों से जुड़ा जा सकता है। प्रत्येक पंजीकृत 25 किलोमीटर धावक को रेस-डे टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। वहीं, 10 किलोमीटर दौड़ में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाले 1,000 पुरुष और 1,000 महिला प्रतिभागियों को विशेष फिनिशर टी-शर्ट दी जाएगी। इस पहल से धावकों के बीच प्रतिस्पर्धा और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।इस बार प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए आयोजकों ने विशेष योजना तैयार की है। उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष धावकों को आमंत्रित करना और 25 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने की चुनौती पेश करना है। इसके लिए कोलकाता पुलिस के सहयोग से नया रेस रूट तैयार किया गया है। रूट को लेकर आयोजकों की कोशिश है कि धावकों को बेहतर परिस्थितियां मिलें और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर सकें। कोलकाता की सड़कों पर होने वाली यह प्रतियोगिता शहर की खेल संस्कृति, फिटनेस के प्रति जागरूकता और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगी।टाटा स्टील वर्ल्ड 25K कोलकाता केवल एक लंबी दूरी की दौड़ नहीं, बल्कि विभिन्न आयु वर्गों और क्षमताओं के लोगों को एक मंच पर लाने वाला आयोजन बन चुका है। इसमें पेशेवर धावकों के साथ शौकिया धावक, दिव्यांग प्रतिभागी, वरिष्ठ नागरिक और फिटनेस के प्रति जागरूक आम नागरिक भी हिस्सा लेते हैं। 25 किलोमीटर श्रेणी के लिए महज 14 घंटे में सभी स्लॉट भर जाना इस आयोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी भागीदारी और अलग-अलग श्रेणियों की मौजूदगी इसे समावेशी खेल आयोजन का स्वरूप प्रदान करती है। 20 दिसंबर को रेड रोड पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता से कोलकाता में खेल और फिटनेस का उत्सव देखने को मिलेगा। अब सभी की निगाहें आयोजन के दिन पर टिकी हैं, जब देश-विदेश के धावक अपनी गति, क्षमता और सहनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे।