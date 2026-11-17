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इस महीने की शुरुआत में नामांकन के दौरान मनु ने खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर खेल के विकास का दृष्टिकोण पेश किया था। उन्होंने दुनिया भर के निशानेबाजों के लिए अधिक सहयोगपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील माहौल तैयार करने पर जोर दिया था। उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में ओलंपिक कार्यक्रम में पुरुषों की 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल स्पर्धा को बरकरार रखने और उसका दीर्घकालिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना शामिल था। इसके अलावा उन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप में खिलाड़ियों के लिए बेहतर पुरस्कार राशि की भी मांग की थी।ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 2010 से 2020 तक आईएसएसएफ की खिलाड़ी समिति के सदस्य रहे थे। उन्होंने 2014 से 2018 तक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। बिंद्रा को बाद में निशानेबाजी के खेल में उनके योगदान के लिए आईएसएसएफ ब्लू क्रॉस सम्मान से नवाजा गया था।