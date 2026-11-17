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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनकी मां डोलोरेस एवेइरो ने पुर्तगाल टीम पर अपने बेटे को धोखा देने का आरोप लगाया है। इस पर टीम के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह रोनाल्डो की मां का सम्मान करते हैं और उनकी बातों को स्वाभाविक मानते हैं। विज्ञापन

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रोनाल्डो की मां ने टीम पर लगाया धोखा देने का आरोप

डोलोरेस एवेइरो ने शनिवार को डेनमार्क के खिलाफ पुर्तगाल की 1-4 से हार के बाद नाराजगी जाहिर की थी। यह मुकाबला पांच नवंबर को रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के बाद टीम का पहला मैच था। डोलोरेस ने कहा कि वह पुर्तगाल की हार से खुश थीं, क्योंकि टीम ने उनके बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।



उन्होंने कहा, 'बेशक वह दुखी था। उन्होंने क्रिस्टियानो को धोखा दिया और मैं भी दुखी हूं। यह हार पूरी तरह जायज थी और मुझे इससे खुशी हुई। सम्मान समारोह उसके सामने होना चाहिए था, उसकी गैरमौजूदगी में नहीं।'दरअसल, डोलोरेस का मानना है कि रोनाल्डो के सम्मान में आयोजित समारोह उनकी मौजूदगी में होना चाहिए था।

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जॉर्ज जीसस बोले- मां तो मां होती है

डोलोरेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस ने कहा कि वह रोनाल्डो की मां का बेहद सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, 'शोर? नहीं। अब मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां को भी जवाब देना होगा? मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। एक मां तो मां होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी बातों को समझता हूं।' जीसस ने आगे कहा, 'मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपने बच्चों को पालने में काफी मुश्किलों का सामना किया है। वह एक आदर्श मां हैं। यह सब स्वाभाविक और सामान्य है। इन बातों से हमारी टीम का ध्यान नहीं भटकेगा।'

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