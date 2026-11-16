फुटबॉल जगत को बड़ा झटका: बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने लिया संन्यास, 135 मैचों में दागे 94 गोल

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बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने बेल्जियम के लिए 135 मैचों में रिकॉर्ड 94 गोल किए। लुकाकू ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा कर अपने साथियों, कोचों और प्रशंसकों का आभार जताया। वह चार विश्व कप और तीन यूरोपीय चैंपियनशिप में बेल्जियम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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बेल्जियम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं लुकाकू

रोमेलु लुकाकू बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम के सबसे सफल गोल स्कोरर रहे हैं। उन्होंने 135 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 94 गोल दागे। इस सूची में केविन डी ब्रुइन 41 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो लुकाकू से आगे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (146 गोल), अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (126 गोल), ईरान के अली दाई (108 गोल) और भारत के सुनील छेत्री (95 गोल) हैं। विज्ञापन बेल्जियम के दिग्गज स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। इसके साथ ही बेल्जियम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले लुकाकू का 16 साल लंबा शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। उन्होंने अपने करियर में बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम के लिए 135 मुकाबले खेले और रिकॉर्ड 94 गोल किए। लुकाकू ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने अक्टूबर में फ्रांस के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस मैच में बेल्जियम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था।

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चार विश्व कप और तीन यूरो कप में किया बेल्जियम का प्रतिनिधित्व

अपने संन्यास संदेश में लुकाकू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथियों, कोचों और प्रशंसकों का आभार जताया। लुकाकू ने कहा, 'मैंने इन 16 वर्षों में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना सब कुछ दिया। इस दौरान हर तरह की भावनाओं से गुजरा और मुझे शानदार साथी मिले। मैं उन सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। उन सभी कोचों का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझ पर भरोसा जताया।'



उन्होंने आगे कहा कि बेल्जियम के प्रशंसकों से मिले समर्थन को वह कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें गर्व है कि उन्होंने चार फीफा विश्व कप और तीन यूरोपीय चैंपियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। लुकाकू ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उनका अंतरराष्ट्रीय सफर बेहद शानदार रहा।

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