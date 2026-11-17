{"_id":"6afc7d828a4f97790b02acbf","slug":"india-beat-pakistan-2-1-to-clinch-record-10th-saff-title-complete-hat-trick-of-triumphs-know-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैफ चैंपियनशिप: भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर रचा इतिहास, रिकॉर्ड 10वीं बार जीता खिताब","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

भारतीय फुटबॉल टीम ने मंगलवार को ढाका में खेले गए सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने लगातार तीसरी बार चैंपियन बनकर खिताबी जीत की हैट्रिक पूरी की।

विज्ञापन



पहले हाफ में पाकिस्तान ने बनाई बढ़त

मुकाबले की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले आधे घंटे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। इस दौरान पाकिस्तान ने कुल 9 शॉट लगाए, जिनमें से 2 निशाने पर रहे। वहीं, भारतीय टीम इस दौरान सिर्फ 2 शॉट लगा सकी और उसका एक भी प्रयास लक्ष्य पर नहीं था। विज्ञापन



हालांकि, भारतीय टीम ने 35वें मिनट के आसपास गोल करने के कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन उन्हें भुनाने में नाकाम रही। पहले हाफ के इंजरी टाइम में पाकिस्तान ने मुकाबले का पहला गोल दाग दिया। अलमगीर गाजी ने 45+1वें मिनट में शानदार राइट फुटेड शॉट लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। जुनैद शाह ने बाईं ओर से क्रॉस दिया, जो भारतीय खिलाड़ी से हल्का डिफ्लेक्ट होकर बॉक्स के बीच में गाजी के पास पहुंचा। गाजी ने बिना गलती किए गेंद को गोलपोस्ट के दूर वाले कोने में पहुंचा दिया। मुकाबले की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले आधे घंटे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। इस दौरान पाकिस्तान ने कुल 9 शॉट लगाए, जिनमें से 2 निशाने पर रहे। वहीं, भारतीय टीम इस दौरान सिर्फ 2 शॉट लगा सकी और उसका एक भी प्रयास लक्ष्य पर नहीं था।हालांकि, भारतीय टीम ने 35वें मिनट के आसपास गोल करने के कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन उन्हें भुनाने में नाकाम रही। पहले हाफ के इंजरी टाइम में पाकिस्तान ने मुकाबले का पहला गोल दाग दिया। अलमगीर गाजी ने 45+1वें मिनट में शानदार राइट फुटेड शॉट लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। जुनैद शाह ने बाईं ओर से क्रॉस दिया, जो भारतीय खिलाड़ी से हल्का डिफ्लेक्ट होकर बॉक्स के बीच में गाजी के पास पहुंचा। गाजी ने बिना गलती किए गेंद को गोलपोस्ट के दूर वाले कोने में पहुंचा दिया। विज्ञापन विज्ञापन भारतीय फुटबॉल टीम ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को ढाका में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक भी पूरी कर ली। खास बात यह रही कि भारतीय टीम ने दूसरे दर्जे की टीम के साथ मैदान पर उतरने के बावजूद खिताब जीतने में सफलता हासिल की। मुकाबले में एक समय पाकिस्तान की टीम बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख पलट दिया।

Trending Videos

रेड कार्ड के बाद बदला मैच का रुख

दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने वापसी के लिए लगातार प्रयास किए। मुकाबले का निर्णायक मोड़ 59वें मिनट में आया, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी जुनैद शाह को ब्रिसन फर्नांडिस पर खतरनाक टैकल करने के कारण सीधे रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने को मजबूर हो गई।



भारत ने इस संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाने में देर नहीं की। अगले ही मिनट यानी 60वें मिनट में सुहैल अहमद भट ने गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। ल्हुंगडिम खैमिनथांग ने फ्री-किक के जरिए गेंद बॉक्स में पहुंचाई। मैकार्टन निक्सन के हल्के टच के बाद गेंद सुहैल भट के पास पहुंची, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया।



88वें मिनट में संदीप नंदी ने दिलाई जीत

बराबरी का गोल खाने और एक खिलाड़ी कम होने के बाद पाकिस्तान के मुख्य कोच ने कई बदलाव किए। 64वें मिनट में अलमगीर गाजी और अब्दुल्ला इकबाल को मैदान से बाहर बुला लिया गया। हालांकि, भारतीय टीम ने अपना दबाव बनाए रखा। मुकाबले के 88वें मिनट में संदीप नंदी ने शानदार गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। यही गोल निर्णायक साबित हुआ और भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया।