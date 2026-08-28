{"_id":"6a9194f232662fcfaa0730df","slug":"roger-federer-to-be-inducted-into-tennis-hall-of-fame-2026-08-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फेडरर का जलवा बरकरार: यूएस ओपन में वापसी पर उमड़ा प्रशंसकों का सैलाब, अब हॉल ऑफ फेम में एंट्री","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

रोजर फेडरर शनिवार को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने जा रहे हैं। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने अपने 25 साल के करियर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने टेनिस में सबसे बेहतरीन समय बिताया और कई दोस्त बनाए।

विज्ञापन महान स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर शनिवार को अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित न्यूपोर्ट में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाएंगे। अपने शानदार करियर को याद करते हुए 45 वर्षीय फेडरर ने कहा कि टेनिस की दुनिया में बिताए 25 साल उनके लिए बेहद खास रहे और उन्होंने इस दौरान सिर्फ मैच और खिताब ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में कई दोस्त भी बनाए। फेडरर ने कहा कि संन्यास लेने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी खिलाड़ी की विरासत सिर्फ उसके जीते हुए मैचों और ट्रॉफियों से तय नहीं होती। कोर्ट के बाहर उसका व्यवहार, लोगों से उसका जुड़ाव और खेल के प्रति उसका रवैया भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

'सिर्फ जीत और ट्रॉफियां ही सब कुछ नहीं'

फेडरर ने कहा कि जब वह खेलते थे, तब उन्हें लगता था कि उनकी पहचान उनके फोरहैंड, बैकहैंड, ब्रेक प्वाइंट बचाने और जीत हासिल करने से है। लेकिन संन्यास के बाद उन्हें समझ आया कि लोग उन्हें उनके व्यवहार के लिए भी याद करते हैं। उन्होंने कहा, 'जब आप संन्यास लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि लोग आपको सिर्फ आपके खेल के लिए याद नहीं रखते। वे यह भी याद रखते हैं कि आपने लॉकर रूम, मीडिया, टूर्नामेंट अधिकारियों और बॉल बॉयज के साथ कैसा व्यवहार किया।'



पहली बार न्यूपोर्ट पहुंचेंगे फेडरर

फेडरर ने बताया कि उन्होंने अपने करीब 25 साल लंबे करियर में दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की, लेकिन वह अभी तक न्यूपोर्ट नहीं गए थे। अब शनिवार को उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व खिलाड़ी और मशहूर ब्रॉडकास्टर मैरी कैरिलो को भी सम्मानित किया जाएगा।



फेडरर के करियर में न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे बड़े टेनिस शहरों के अलावा कई ऐसे स्थान भी शामिल रहे, जहां उन्होंने प्रदर्शनी मुकाबले खेले। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में राफेल नडाल के खिलाफ उनके प्रदर्शनी मुकाबले को करीब 52 हजार दर्शकों ने देखा था। वहीं मेक्सिको सिटी में अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ मुकाबले में 42 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे थे।

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प्रशंसकों से आज भी जुड़ाव

करियर के अंतिम दौर में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से फेडरर को अपना कार्यक्रम सीमित करना पड़ा था। हालांकि, वह ऐसा करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अलग-अलग जगहों की यात्रा करना और लोगों से मिलना बेहद पसंद था। फेडरर ने कहा, 'जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि टूर पर 25 साल बिताने के दौरान मैंने बहुत से दोस्त बनाए और बहुत से लोगों को मेरी कमी महसूस होती है।'



उन्होंने कहा कि जब प्रशंसक उनसे मिलकर कहते हैं कि उन्हें उनके खेल छोड़ने का अफसोस है, तो उन्हें अपने करियर की यादें ताजा हो जाती हैं। फेडरर के मुताबिक, वह हमेशा जवाब देते हैं कि वह समय शानदार था और उन्हें आज भी टेनिस टूर की बहुत याद आती है।



यूएस ओपन में लौटे तो दिखा प्रशंसकों का प्यार

फेडरर के प्रति प्रशंसकों का जुनून आज भी कायम है। इस सप्ताह वह एक प्रदर्शनी मुकाबले के लिए यूएस ओपन में लौटे। फ्लशिंग मीडोज में यह उनका 2019 के बाद पहला मुकाबला था। उनकी वापसी पर आर्थर ऐश स्टेडियम में प्रवेश के लिए प्रशंसकों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। यह नजारा ऐसा था, जैसे यूएस ओपन के दूसरे सप्ताह में आमतौर पर देखने को मिलता है, जबकि टूर्नामेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ था।

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